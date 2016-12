Meine College Football Wetten

Mon 14 November 2016

Vieles kann in sieben Tagen ändern. Nur jemand mit dem Programm Oregon Ducks assoziiert fragen. Die zweitplatzierte Enten sind ging zurück an die Arbeit in drei Wochen eine Top-25 - Gegner zum zweiten Mal zu Gesicht, und die zweite in einer Strecke von drei in vier Wochen Schau hier mit der Nr 12 UCLA Bruins in der Stadt am Samstag. Der Online - Sportwetten Zeitplan wird sicherlich nicht einfacher für Oregon bekommen, wie der zweitplatzierte Straftat im Land zurück zu bekommen schaut zu Hause zu arbeiten , im Vergleich zu einem harten UCLA - Team zurück von seinem ersten Verlust des Jahres auf die Beine suchen. Oregon wird begünstigt durch die mehr als drei Touchdowns nach einigen Websites, um dieses Spiel zu gewinnen, und dass auf den Bruins einen leichten betrachtet werden könnte nach einer schlechten Leistung in Stanford und der Tatsache, dass sie auf dem Weg zum zweiten geraden Woche. UCLA hat viele Waffen auf beiden Seiten des Balles, sondern Müdigkeit wird ein Faktor sein. College Football Wetten Vorschau: UCLA Ein Bruins 'Vergehen, das knapp 40 Punkte pro Spiel im Durchschnitt hat in dieser Saison 10 gegen den Kardinal gehalten wurde, als College-Student-Quarterback Brett Hundley wurde nur 192 Meter vorbei mit einem Touchdown und zwei Interceptions gehalten. Hundley kämpfte den Ball auf dem Boden als auch wettanbieter online zu bewegen, und der UCLA wurde nur 74 yards im Spiel gehalten. Ältere zurück laufen Malcolm Jones könnte noch ein paar Berührungen in diesem Spiel zu bekommen, und er wird das Beste daraus machen müssen. Die Enten "Verteidigung ist nicht so schwer, vorne, aber sie punkten in Trauben und es wird auf der Bruins sein" Vergehen Schritt zu halten. College Football Wetten Vorschau: Oregon Oregon hat fast 60 Punkte pro Spiel in dieser Saison im Durchschnitt, und seine Vergehen war in vollem Angriffsmodus letzte Woche, als es 62 gegen Washington aufgestellt. Marcus Mariota warf für 327 Yards und zwei Touchdowns, während College-Student zurück laufen Byron Marshall für 192 Yards und drei Touchdowns explodierte. Marshall führt die Enten mit 746 yards auf der Saison und ist mit Mariota mit einem Team-high neun rauschen Touchdowns gebunden. Die Schnell Streik Fähigkeit und rigoroses Vorgehen hilft, die Verteidigung als auch, dass es Druck Gegner zu versuchen und große Zahlen von Anfang an aufgestellt, und das führt zu Fehlern und Umsätze, dass Oregon auf Kapital schlagen können. College Football Wetten Vorschau: Outlook & Pick Es hat sich für Florida State herausfordernde Oregon für die Nummer 2 Platz hinter Alabama viel Gerede über das Potenzial, aber viel kann von Woche zu Woche ändern und die Enten aller Programme werden nichts für selbstverständlich halten . Eine harte Wett online sportwette Zeitplan weiter gegen UCLA in dieser Woche, also suchen Sie nach Oregon , um zu versuchen und etwas an Schwung bekommen gehen , da sie einige dominante Zahlen gegen einen Bruins 'Team setzen , die wund für die zweite Woche in auf der Straße werden muss , um das Gefühl nach kurz an der Stanford kommen.